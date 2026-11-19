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ПАОК е финализирал новите договори на българина Кирил Десподов и сърбина Андрия Живкович, твърди гръцкото издание gazzetta.gr.
Официално потвърждение от клуба се цака в следващите часове.
Новият контракт на капитана на националния отбор на България ще е за 2 години, с което престоят му в клуба от Солун ще бъде удължен на 5 сезона.
Десподов отиде в ПАОК през 2023-а.
Нападателят се завърна в игра в понеделник в контролна среща след дълго лечение на контузия, която го извади от терените за месеци.
Спортът е повече от резултат
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Според информация на медията всички детайли са изгладени, договорите - готови, като се чака точния момент клубът да обяви новините.
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.