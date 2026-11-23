Капитанът на България влезе като резерва за ПАОК при голяма победа

307 Снимка: Getty Images

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов се завърна и официално в игра за ПАОК, появявайки се като резерва в 62-ата минута вместо Шериф Ндиайе при успеха с 4:0 над Кифися.

След убедителната победа ПАОК събра 22 точки и остава на 4-о място, на 1 от шампиона АЕК, който е пред тях и на 8 от лидера Панатинайкос.

Десподов се завърна в официален мач след над 240 дни отсъствие от терените. За последно игра в такъв двубой през март, след което трябваше да се подложи на операция на пръста на десния крак през месец май. А това наложи по-дълго възстановяване.

От малко над месец Десподов тренираше с тима и постепенно увеличаваше натоварванията, за да се завърне в неделната вечер.

След почивката за Кисифия на терена се появи българският защитник Алекс Петков, който замени Кусулос, за да бъде укрепена отбраната.

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Но с човек повече и с по-голяма класа ПАОК стигна до убедителното 4:0.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.