Дългогодишният мениджър на Евертън Дейвид Мойс постигна впечатляващ рекорд, но празникът му беше развален от Брентфорд при разгромна загуба с 0:4.
"Пчеличките" разбиха своя съперник у дома в последния мач от 11-ия кръг на Висшата лига и се изкачиха до шестото място в класирането със 17 точки. Евертън е девети с една по-малко.
"Карамелите" претърпяха тежко поражение в 593-ия мач на Дейвид Мойс начело, което е новият рекорд в историята на клубиа. До момента рекордът се държеше от Хари Катерик, който води тима между 1961 и 1973 година.
Мачът за гостите беше кошмарен, след като Кийн Люис-Потър вкара два гола за три минути в 23-ата и 25-ата.
След това Джеймс Тарковски беше изгонен с директен червен картон за влизане с бутоните, въпреки че игра с топката.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Брентфорд се възползва от численото предимство и вкара нови два гола през втората част. Първо в 67-ата минута капитанът Виталий Янелт отбеляза по впечатляващ начин с далечен удар, а в края Фабио Карвальо оформи крайния резултат.