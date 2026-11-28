909 Снимка: AP/БТА

Турският външен министър Хакан Фидан изрази остро недоволство от действията на грузинските органи на реда по време на срещата от Лига Европа между Бешикташ и израелския Апоел Беер Шева, състояла се в Батуми. След сериозни сблъсъци по трибуните и задържането на турски запалянковци, дипломатическият представител на Грузия в Анкара Арчил Каландиа бе извикан във външното министерство на южната ни съседка.

Първият дипломат на Анкара бе категоричен, че подобно отношение не съответства на добрия тон и високото равнище на партньорство между двете държави, като именно тази позиция е била сведена до знанието на грузинския посланик.

"Случилото се за нас е напълно неприемливо и не подхожда на отношенията ни. Такова отношение спрямо футболните фенове по трибуните не може да бъде толерирано. Убеден съм, че нашата позиция бе разбрана правилно", отбеляза Фидан.

Дипломатическата реакция на Турция включваше официален протест срещу използването на сълзотворен газ и прекомерна сила от страна на местната полиция. Анкара настоява за детайлно разследване на ексцесиите и търсене на правна отговорност за действията на униформените служители.

Самият двубой бе прекъснат за приблизително половин час вследствие на размириците. Напрежението започна още преди първия съдийски сигнал, когато футболистите на Бешикташ отказаха да си стиснат ръцете със своите опоненти, а по време на срещата истанбулските привърженици разпънаха палестински знамена, което отключи намесата на полицията. Общо 16 турски запалянковци бяха задържани, но впоследствие органите на реда ги освободиха.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Мачът се проведе на неутрален терен в Батуми, след като първоначалното домакинство в Турция бе отменено заради рискове, свързани със сигурността.

Хакан Фидан сподели пред Анадолската агенция, че е бил информиран за инцидентите по време на полет за Пакистан и веднага се е свързал с грузинския си колега. По думите му основната цел е била бързо успокояване на напрежението, освобождаване на всички арестувани и гарантиране на тяхното здраве и безопасност, като в процеса пряко са се включили също турските министерства на правосъдието и на вътрешните работи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.