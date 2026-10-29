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Техническият директор на ЦСКА - Михаил Александров не скри вълнението си от завръщането на отбора на стадион "Българска армия". Първият мач на "червените" на клубното съоръжение след реконструкцията ще бъде в събота, 31 октомври, от 19:30 часа срещу Славия.

ЦСКА

Ето какво каза той по този повод пред "Диема спорт":

"Относно мащаба със сигурност е нещо, което не е в размерите на нашата държава, със сигурност е нещо, което не е правено досега в България и ние бяхме наясно още от самото начало, че се захващаме с нещо много голямо.

Имахме едно условие, което трябваше да спазим, едно от основните условия беше да запазим чашката на стария стадион, което и направихме. Трябва да гледаме и европейските тенденции, и световните тенденции в това нещо и да направим така, че да запазим идентичността си, но да бъдем модерни.

Аз като бивш футболист сигурно съм силно впечатлен от нивото на професионализъм към поддръжката на терена. Поддръжката на терена със сигурност е на тотално различно ниво от това, което се случва в България."

Специално внимание е отделено на емблематичния Сектор Г, който е напълно преобразен и има най-голям капацитет. Емоциите за привържениците там ще бъде засилена и от специалната акустика.

"Със сигурност емоцията за тях ще бъде дори по-специална от тези на останалите фенове. Те имат чисто нов сектор, в който наистина ще могат да разгърнат потенциала си... звукът от тяхната подкрепа ще се остави на стадиона, което ще засили емоциите", заяви един от шефовете в клуба.

"Опитваме се да запазим доколкото е възможно историята в този клуб. Неслучайно, навсякъде по стадиона ще видите наши легенди, наши бивши футболисти, наши постижения във времето", завърши Михаил Александров.

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