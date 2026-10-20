491 Снимка: Levski.bg

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи глоби в размер на 8646.25 евро след мачовете от 1/16-финалите за Купата на България.

Общо 13 клуба отнасят наказания заради провинения на своите фенове, а най-голямата част от глобата е за шампиона Левски.

"Сините" се завърнаха на стадиона в Ловеч след десет години пауза, където срещнаха отбора на Спартак (Плевен), а заради поведението на своите фенове, столичният гранд ще плати 3235 евро.

Причината е във възпламеняване на повече от 5 бомбички, за хвърлени факли на пистата и за използване на факли и димки.

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Ето и всички наказания на Дисциплинарната комисия:

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Янтра 2019" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

За хвърлена димка на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За изстреляна ракета, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 1025 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ФК "Рилски спортист 2011" гр. Самоков с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Академик" гр. Свищов с имуществена санкция в размер на 38.75 евро.

За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ОФК "Академик" гр. Свищов с имуществена санкция в размер на 130 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 387.50 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Лудогорец 1945" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Черноморец 1919" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Черноморец 1991" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 387.50 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 257.50 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За хвърлени факли на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ФК "Етър" гр. Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

Подлежащи на обжалване

За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Денис Хасан - член на съвета на директорите на ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 евро. На основание чл. 42, ал. 3 от ДП /2026/2027/ имуществената санкция се редуцира на 750 евро.

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