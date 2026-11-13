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България приема Исландия днес в 21:45 часа в Пловдив, а мачът може да се окаже един от онези, които в тениса наричат "скрит мачбол". Прякото телевизионно предаване е на MAX One.

Национален отбор

Защо придаваме такова значение на двубоя от петия кръг в груповата фаза на турнира Лига на нациите? По няколко причини.

Всички те обаче имат някаква плътност и смисъл само, ако победим довечера.

Ситуацията в групата

Исландия води с 8 точки, Естония има 6, България е с 4, а Люксембург - с 3. По същото време Люксембург приема Естония в мач, който също е важен в групата ни.

България има теоретичен шанс за първото място само при две победи - тази вечер срещу исландците и в понеделник, когато сме гости на естонците. Само такъв сценарий, гарниран с неуспех на Исландия да бие Люксембург у дома в понеделник, ни праща на върха в групата.

Ясно е - само победа днес е необходима, при това не за първо място, а за това да оставим вратата открехната. И да направим интересен последния ден от груповата битка - в понеделник. Съдбата ни тогава пак няма да е само в нашите ръце, но все пак - ще сме в играта.

Защо е важно първото място?

То дава директна промоция в Лига В, а това означава, че в следващото издание на турнира Лига на нациите ще играем с по-силни отбори. Мачове на по-високо ниво, което е добре дошло за отбор като нашия, който очевидно регресира вече в един сериозен период от 6-7 години. Освен това влизаме в групата тимове, които ще имат "втори шанс" за плейоф по пътя към Евро 2028, ако не успеем да минем през квалификациите за там. А това е доста вероятно предвид факта, че ще сме в четвърта урна при жребия за тях.

Втората позиция в групата ни праща на допълнителен бараж за промоция в по-горното ниво на Лигата на нациите. И такъв сценарий не е без значение и трябва да се гони до последно. И ще е оптимистичен лъч. Особено след катастрофалния старт, който сякаш ни обезсърчи напълно. Имахме една точка от първите три мача, преди да спечелим в Люксембург.

Невероятно, но факт - 4 години не сме побеждавали два пъти поред

Точно четири години минаха, откакто България спечели два поредни официални мача. Наистина е невероятно, но е факт. Тогава бихме последователно Гибралтар с 5:1 в Разград и Северна Македония в Скопие с 1:0, в рамките на четири септемврийски дни.

Още по-любопитно, макар и в никакъв случай с позитивен контекст - от онзи момент през 2022 г. националният ни отбор е спечелил общо 4 официални срещи. Което си е направо кошмарна статистика.

Всичко това са числа, сметки, спомени. Днес в 21:45 часа България трябва да намери начин да победи Исландия, която ясно ни показа в Рейкявик преди месец, че е най-силният тим в карето. Тогава ни биха с 0:3.

Надяваме се на съвсем различен сценарий довечера на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

 

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