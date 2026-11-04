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Шампионска лига продължава с нова порция от девет страхотни дуела, четири от които ще бъдат в родния ефир.

Шампионска лига

Две от любопитните срещи в програмата идват от нашия регион, където ще гостуват два от най-успешните клубове на континента - Реал (Мадрид) и Ливърпул.

Кралете на Европа гостуват в Атина, където ще се изправят срещу местния шампион АЕК, отстранил Левски от турнира преди само два месеца.

Чисто спортно-технически предизвикателството не изглежда от най-сложните за Реал, особено с оглед навлизането на Кралете във форма, а и фактът, че АЕК загуби безславно и без особен отпор последните си две срещу в турнира срещу Шахтьор и Манчестър Сити.

Всяка визита на клуб от ранга на Реал на Балканите обаче предвещава страхотна атмосфера и горещи страсти в една специална за "жълто-черната" част на Атина вечер.

Снимка: БТА

По същото време в мач от ранната програма ще има и доста горещи страсти в Истанбул, където местният Фенербахче посреща Ливърпул.

Мърсисайдци нямат най-успешната история, когато гостуват край Босфора, губейки и шестте си гостувания на турци в града, в който по ирония на съдбата този клуб изигра може би най-великия си мач, но пък тогава опонентът беше италиански.

До момента Ливърпул е перфектен в Шампионска лига с три победи от три мача, докато Фенербахче най-сетне дочака завръщането си в основната фаза на най-силния клубен турнир за първи път от 18 години, но пък чака първата си победа в тази фаза от 19.

И в Истанбул ще бъде доста горещо, а Фенербахче ще се надява традицията на истанбулските гостувания за Ливърпул да се спази още веднъж.

Снимка: Getty Images

Тази вечер в действие ще видим английските Манчестър Сити и Арсенал, за които също предстоят визити, които сякаш не предвещават проблем.

Сити ще гостува на немския РБ Лайпциг, а Арсенал ще бъде малко на изток в Прага, където ще се изправи срещу Славия.

Ето и цялата програма за вечерта:

19:45 АЕК Атина - Реал Мадрид по bTV Action

19:45 Фенербахче - Ливърпул по РИНГ

22:00 Борусия Дортмунд - Бетис

22:00 Порто - Наполи

22:00 ПСВ Айндховен - Клуб Брюж

22:00 РБ Лайпциг - Манчестър Сити по bTV Action

22:00 Ланс - Комо

22:00 Славия Прага - Арсенал по РИНГ

22:00 Викинг - Сабах

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