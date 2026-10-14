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Шампионска лига продължава с нови девет дуела от основната си фаза, а четири от тях ще попаднат в родния телевизионен ефир.

Шампионска лига

Без никакво съмнение над всички двубои в програмата се откроява този в Манчестър, където един срещу друг ще се изправят отбори, спечелили три от последните четири издания на турнира.

Става въпрос за Манчестър Сити и ПСЖ, които от вече над десетилетие арабските милиарди превърнаха в суперсили на континента.

Двата тима си дават среща в Англия от 22 часа наше време, като от едната стана е раздираният от скандали извън терена, но пък лидер в класирането на Висшата лига тим на Сити, срещу шампионът на Европа от последните две години ПСЖ.

Това ще е общо осми европейски сблъсък между Сити и ПСЖ в Шампионска лига , като последните три от тях бяха именно в тази фаза на турнира, докато другите бяха част от елиминациите.

През 2016-а Сити спечели четвъртфиналния дуел с общ резултат 3:2, а през 2021-а "гражданите" достигнаха до първия си финал в турнира след ново 3:2 в двата мача.

Няколко месеца по-късно двата отбора се озоваха в една група в турнира, като спечелиха домакинствата си, а преди два сезон в мач от основната фаза на Шампионска лига ПСЖ спечели с 4:2 у дома.

Общо взето сблъсъци с изявено домакинско предимство, особено в Манчестър, какъвто е и случая тази вечер.

Снимка: Getty Images

Друг любопитен мач ще се играе във Вечния град, където Жозе Моуриньо ще изведе Реал срещу един от бившите си отбори, а именно Рома.

Две марки в европейския футбол, а предвид колебанията на Реал от старта на сезона, то всички в Рома се готвят за голям мач и победа над Кралете.

Програма:

19:45 Фейенорд - Комо по РИНГ

19:45 ЛАСК Линц - Ливърпул по bTV Action

22:00 Астън Вила - Фенербахче

22:00 Рома - Реал Мадрид по РИНГ

22:00 Бодьо/Глимт - Борусия Дортмунд

22:00 Манчестър Сити - ПСЖ по bTV Action

22:00 Бетис - Порто

22:00 Шахтьор Донецк - АЕК Атина

22:00 Слован Братислава - Щутгарт

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