Днес в Шампионска лига: Манчестър посреща дуела на арабските милиарди
Без никакво съмнение Манчестър Сити срещу ПСЖ е украшението на вечерта
Шампионска лига продължава с нови девет дуела от основната си фаза, а четири от тях ще попаднат в родния телевизионен ефир.
Шампионска лига
Без никакво съмнение над всички двубои в програмата се откроява този в Манчестър, където един срещу друг ще се изправят отбори, спечелили три от последните четири издания на турнира.
Става въпрос за Манчестър Сити и ПСЖ, които от вече над десетилетие арабските милиарди превърнаха в суперсили на континента.
Двата тима си дават среща в Англия от 22 часа наше време, като от едната стана е раздираният от скандали извън терена, но пък лидер в класирането на Висшата лига тим на Сити, срещу шампионът на Европа от последните две години ПСЖ.
Това ще е общо осми европейски сблъсък между Сити и ПСЖ в Шампионска лига , като последните три от тях бяха именно в тази фаза на турнира, докато другите бяха част от елиминациите.
През 2016-а Сити спечели четвъртфиналния дуел с общ резултат 3:2, а през 2021-а "гражданите" достигнаха до първия си финал в турнира след ново 3:2 в двата мача.
Няколко месеца по-късно двата отбора се озоваха в една група в турнира, като спечелиха домакинствата си, а преди два сезон в мач от основната фаза на Шампионска лига ПСЖ спечели с 4:2 у дома.
Общо взето сблъсъци с изявено домакинско предимство, особено в Манчестър, какъвто е и случая тази вечер.
Друг любопитен мач ще се играе във Вечния град, където Жозе Моуриньо ще изведе Реал срещу един от бившите си отбори, а именно Рома.
Две марки в европейския футбол, а предвид колебанията на Реал от старта на сезона, то всички в Рома се готвят за голям мач и победа над Кралете.
Програма:
19:45 Фейенорд - Комо по РИНГ
19:45 ЛАСК Линц - Ливърпул по bTV Action
22:00 Астън Вила - Фенербахче
22:00 Рома - Реал Мадрид по РИНГ
22:00 Бодьо/Глимт - Борусия Дортмунд
22:00 Манчестър Сити - ПСЖ по bTV Action
22:00 Бетис - Порто
22:00 Шахтьор Донецк - АЕК Атина
22:00 Слован Братислава - Щутгарт