Арсенал и Манчестър Сити също имат не леки домакинства в турнира

2009 Снимка: GettyImages

Основната фаза на Шампионска лига се завръща с петия си кръг, като във вторник вечерта ще гледаме нови девет мача от най-престижния клубен турнир.

Макар тази вечер надпреварата да не изпъква с големи дербита на исторически съперници, има някои доста любопитни сблъсъци.

Един измежду тях е този между безгрешния до момента в турнира Реал Мадрид срещу ПСВ (Айндховен) на "Сантяго Бернабеу". Двубоят започва в 22 часа и ще се излъчва пряко по MAX Sport 2.

Изненадващо или не, това съперничество ще се играе за първи път в новата ера на Шампионската лига. Макар Реал и ПСВ често да триумфира в първенствата на своите държави, жребият винаги е разминавал в груповата фаза. До днес.

За последно двата тима се изправят един срещу друг през 1989 година, когато още турнирът е изцяло в елиминации. Тогава сблъсъкът е във фазата на четвъртфиналите. В първия мач ПСВ измъква домакинство равенство 1:1 след голове на Емилио Бутрагеньо и Ромарио, а на реванша бразилската легенда отново бележи за нидерландците, но в продълженията Марртин Васкес класира Реал напред с резултат 2:1.

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В последствие "белия балет" е разгромен от великия отбор на Милан, който печели и титлата във финал срещу Стяуа. Година по-рано ПСВ на Гуус Хидинк печели турнира, след като отстранява Реал на полуфинала.

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Сега Реал се намира в отлична форма в Шампионска лига след пълен актив с победи над Интер, Рома, РБ Лайпциг и АЕК Атина. ПСВ е последният отбор в топ 24, като единствената му победа дойде като гост на Порто.

Друг любопитен мач тази вечер е този между Манчестър Сити и Наполи на "Етихад" от 22 часа - пряко по MAX Sport 4.

"Гражданите" претърпяха още едно разочарование във Висшата лига през уикенда след равенство срещу Фулъм, но формата им в Шампионска лига продължава да е задоволителна - девет точки и седмо място. Същото не важи за Наполи - кошмарен сезон под ръководството на Масимилиано Алегри и 27-о място с едва три точки.

Преди година двата съперника отново играха в основната фаза на Шампионска лига, като тогава Сити победи у дома с 2:0 след голове на Ерлинг Холанд и Жереми Доку. Сега двамата отново са на разположение.

Арсенал също има интересен домакински мач тази вечер, като приема Борусия Дортмунд на "Емирейтс". Двубоят е от 22 часа пряко по MAX Sport 3.

"Артилеристите" са чудесни в турнира след четири кръга - десет точки и трето място, като отстъпват само на ПСЖ и Реал. Дортмунд, който опитва да пребори Байерн в Бундеслигата, е 12-ти в Европа също с актив от девет точки.

Двата съперника не са играли от далечната вече 2014 година, когато бяха част от една група в Шампионска лига и тогава се класираха безпроблемно напред. Година по-рано пък Дортмунд успя да спечели единствената си победа като гост на Арсенал.

Ето програмата за тази вечер в Шампионска лига:

19:45 Бодьо/Глимт - ЛАСК Линц (пряко по MAX Sport 4)

19:45 Галатасарай - Астън Вила (пряко по MAX Sport 3)

22:00 Арсенал - Борусия Дортмунд (пряко по MAX Sport 3)

22:00 Комо - АЕК Атина

22:00 Фейенорд - Порто (пряко по MAX Sport 1)

22:00 Манчестър Сити - Наполи (пряко по MAX Sport 4)

22:00 РБ Лайпциг - Ланс

22:00 Реал Мадрид - ПСВ Айндховен (пряко по MAX Sport 2)

22:00 Слован Братислава - Бетис.

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