Байерн ще има тежко изпитание в Мадрид, а Барса - у дома срещу англичани

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Девет мача предлага вторник вечер в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига, а фокусът може да падне върху няколко от тях. Но като изходна позиция най-интересно ще е на "Олд Трафорд", където Манчестър Юнайтед приема Рома в 22:00 часа. Този мач ще се излъчи по MAX Sport 2 HD.

Домакините са само с 3 точки след първите три кръга, след като допуснаха последователни загуби от Атлетико Мадрид и Комо в гостувания. Юнайтед е и в серия от 10 поредни двубоя без победа изобщо във всички турнири, което пък не се е случвало от 80-те години на миналия век. В първенството на Англия грандът е на точка над зоната на изпадащите, а в турнира на шампионите е заплашен от ранна елиминация още преди същинската фаза, ако не започне да побеждава.

Рома идва в Манчестър с 4 точки, които спокойно можеше да са и повече, ако не бе изпуснат аванс от 3:1 срещу Реал в последните минути (за крайното 3:4). Римляните вървят отлично в Серия А, където са на трето място с 28 вкарани гола в 10 мача. Неприятни новини за защитата на Юнайтед, която пък е пуснала 10 попадения в последните 4 срещи във всички надпревари.

Напрежението около поста на мениджъра Майкъл Карик е огромно и вероятно всеки следващ негативен резултат може да е капката, която ще прелее чашата на търпението от шефовете към него.

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По същото време, в 22:00 часа, Атлетико Мадрид приема Байерн (MAX Sport 4 HD) в друг много сериозен сблъсък. Двата отбора играха на полуфиналите през миналия сезон, като отпаднаха от Арсенал и ПСЖ, съответно.

Атлети лети високо в Ла Лига и е втори в класирането, а в Шампионската има 4 точки, което не изглежда твърде добро постижение след три кръга. Байерн пък е с 5 след две последователни ремита. На този етап и двата състава са извън топ 8, което е крайната им цел в основната фаза. Само първите осем тима ще влязат директно в елиминациите, а още 16 ще трябва да минат през допълнителен плейоф.

Това означава, че точките довечера са до голяма степен задължителни и ремито не устройва нито един от двата отбора. Което пък прави двубоя прелюбопитен.

Барселона приема Астън Вила и трябва да затвори раните от поражението, понесено от ПСЖ в предходния кръг на турнира. Гостите обаче са един от отборите с пълен актив и този двубой също предлага огромна интрига. Унай Емери, който води Вила, несъмнено има рецепти за сблъсъците с испански грандове, след огромния опит който има от Ла Лига. Тази среща ще гледаме по MAX Sport 3 HD.

Програмата за днес:

19:45 Галатасарай - Щутгарт по MAX Sport 3 HD

19:45 Шахтьор - Спортинг по MAX Sport 4 HD

22:00 Манчестър Юнайтед - Рома по MAX Sport 2 HD

22:00 Виляреал - ПСЖ по MAX Sport 1 HD

22:00 Барселона - Астън Вила по MAX Sport 3 HD

22:00 Атлетико Мадрид - Байерн по MAX Sport 4 HD

22:00 Бодьо Глимт - Лил

22:00 Фейенорд - Интер

22:00 ЛАСК - Слован.

В класирането след три кръга пет отбора имат пълен актив от 9 точки: ПСЖ, Астън Вила, Ливърпул, Реал Мадрид и Бетис (подредени по голова разлика). Следват Щутгарт и Арсенал с по 7, а Барселона с 6 заема осмото място.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.