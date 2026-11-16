Гостуване на Естония ще сложи край на участието ни в Лигата на нациите

2120 Снимка: БФС

Българският национален отбор по футбол излиза в последния си мач от доста минорна откъм резултати и представяне година.

Тази вечер националите ни гостуват на Естония от 19:00 часа, като с това се слага край на участието ни в турнира Лига на нациите и също така се слага край на международните мачове за календарната 2026-а. Срещата ще се предава по MAX One.

А тази отиваща си вече година бе поредната, белязана от слаби игри и позорни резултати. Дъното бе ударено преди дни, когато Исландия ни прегази с 5:0 насред Пловдив, сякаш играем срещу някой от колосите на футбола, а не срещу съперник, в най-добрия случай от ниво около средното за Европа.

Отдавна е ясно, че нашата кауза в турнира Лига на нациите е изгубена, макар преди месец и половина да стартирахме участието си афиширани амбиции за първо място. Пет мача по-късно обаче реалността е такава, че България е на третата позиция и няма как да завърши по-високо. Въпросът е дали ще сме трети или последни в група с Исландия, Естония и Люксембург.

Група, в която исландците предварително бяха смятани за лек фаворит, но все пак говорим за отбор, който никога не ни беше побеждавал в своята история. Е, стори го, при това на два пъти и без особени трудности.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

3:0 в Рейкявик и 5:0 в Пловдив за "викингите", като на "Христо Ботев" имаше мигове от мача, в които изглеждаше, че отборът на Исландия е способен с лекота да ни вкара от всяка своя атака.

Люксембург ни би за първи път, при това насред Пловдив и то след обрат, а пък скромните естонци, които години наред смятахме за един от категорично по-слабите отбори от нас, ни изпусна на наш терен и мачът завърши 0:0.

Така кръг преди края на тази група Исландия има 11 точки, Естония е с 9, България има 4, а Люксембург 3.

Снимка: БТА

Макар да е малко вероятно Люксембург да спечели в Рейкявик, то отборът България спокойно може да завърши на последното място на най-слабата група, в която е попадал изобщо.

Ако има хубава новина е, че се предвижда промяна на формата на Лигата на нациите и вече няма да има Лига "D". Тоест няма как да изпаднем при Гибралтар, Андора и Лихтенщайн.

Независимо от това, което ще се случи тази вечер в Талин, то годината за националите може да се обобщи просто като поредните изгубени 12 месеца, в които не само нещата не станаха по-добре, а ми и преживяхме изброените срамни мигове със загуба от Люксембург в Пловдив и 0:8 за два мача с Исландия.

Още началото бе абсурдно с онова пътешествие до Индонезия, където България записа две победи, но там въпросът бе с какви съперници играхме и защо изобщо играчите трябваше да се подлагат на това пътуване. 10:2 срещу екзотичния тим на Соломоновите острови, който не е съставен от професионални играчи, както и минимална победа над Индонезия.

По същото това време имаше и други отбори, които не бяха ангажирани с официални мачове, но пък те играеха далеч по-престижни контроли. Примерът е, че докато България разгромяваше Соломоновите острови, в същия ден имаше проверки като Австрия - Гана, Гърция - Парагвай, Испания - Сърбия, Нидерландия - Норвегия, Мароко - Еквадор, Швейцария - Германия и Англия - Уругвай.

Трябва да кажем, че нещо подобно се случи и през месец юни, когато нашите съседи от Сърбия, Румъния и Гърция участваха в подготовката за Мондиала на някои от участниците, а нашият национален тим игра най-нископрофилните мачове в този период.

Загуба от Черна гора в Пловдив и реми с Молдова в Кишинев. Мачове, които нито донесоха някакъв интерес, нито някакви емоции, нито някакво позитивно надграждане откъм игра и резултати.

Така дойдоха и официалните мачове, къде равносметката е две загуби от Исландия, победа и загуба срещу Люксембург, както и едно реми с Естония, а сега идва ред на ответната среща.

Краят на една тъжна и пропиляна година за родния национален тим.

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