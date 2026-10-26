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Меинджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик най-вероятно ще бъде уволнен. И то възможно най-скоро. Бордът на клуба ще се събере извънредно, за да обсъди бъдещето на Карик, което на 99% не е свързано с оставане на поста.

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Двамата ключови директори на Юнайтед, Джейсън Уилкокс (спортен) и Омар Берада (изпълнителен), ще се срещнат с останалите членове на ръководстовто на клуба, за да бъдат определени следващите стъпки по отношение на Карик.

Раздяла между двете страни със сигурност няма да е изненадвщ, тъй като "червените дяволи" нямат победа в последните си осем мача, в които са взели само три точки след три равенства.

Последната победа на Ман Юнайтед бе на 10 септември срещу Сабах в Шампионска лига.

По информация на The Telegraph вече е изготвен списък с потенциални наследници на Карик като мениджър, а там присъстват Еди Хау, Юлиан Нагелсман, Унай Емери, Фабиан Хюрцелер, Антонио Конте и Киърън Маккена.

От изброените единствено Емери (Астън Вила) и Фабиан Хюрцелер (Брайтън) не са свободни агенти.

Карик, който като играч има 464 мача за манчестърския гранд, остави отлични впечатления през миналия сезон, който завърши като временен наставник на клуба. Но след назначаването си на длъжността за постоянно нещата не вървят така, както на него и на феновете би им се искало.

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