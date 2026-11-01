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Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев излезе с остра позиция срещу президента на БФC Георги Иванов и съдийството. Той смята, че е време Изпълкомът да заеме позиция.

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Изявлението на Кирил Домусчиев:

"И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия - Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт.

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.

Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълкoм".

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