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След 13 суперуспешни години в Реал (Мадрид), доскорошният капитан на клуба Дани Карвахал остава в столицата, но далеч от "Сантиаго Бернабеу", където бе свикнал да играе почти всяка седмица. 34-годишният ветеран подписа договор до края на сезона с един от другите мадридски клубове в Ла Лига в лицето на Хетафе а сега ще играе на стадион "Колисеум".

Трансфери

Предградието Хетафе се намира на около 18 километра от "Бернабеу", мястото, което Карвахал наричаше свой дом над 10 години. За сделка със съседите от Хетафе се говореше доста в последните седмици, ала разбирателство нямаше. За да се стигне до днес и официалното съобщение, че той е подписал до 30 юни 2027-а.

Както от новия му клуб се похвалиха, става дума за човек, който е спечелил общо 29 трофея с екипа на "белите" и националния отбор на Испания. Защитникът има 451 мача с 14 гола за Реал, шесткратен носител на Шампионската лига, както и капитан на родния си клуб в последния сезон 2025/2026, когато наследи лентата от Лука Модрич.

С Испания вдигна евротитлата през 2024-а, а също така има европейски триумфи и с юношите и младежите на родината си.

Преди да се наложи като основен играч на Реал, той изкара два сезона в дубъла на тима - Кастийя, където пак бе капитан, както и година под наем в Байер (Леверкузен). За националния отбор на Испания има 52 мача и 1 гол.

След 8 кръга от новия сезон Хетафе е на четиринадесето място с 8 точки.

Очакванията са Карвахал да дебютира за новия си тим в двубой срещу друг клуб от мадридските предградия - Райо Валекано, като срещата предстои на 19 октомври (понеделник).

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