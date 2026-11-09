Грънчов също така бе обвинен от доста фенове заради съмнителната си игра в някои двубои, а опитният бранител заяви, че е обвинен, очернен и изхвърлен, но никога не е бил предател.
Ето какво написа доскорошният капитан на отбора:
Спортът е повече от резултат
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100 мача... Капчица в огромното море от историята на Спартак Варна.
Обвинен, очернен и изхвърлен... Така завършва моят път в този славен отбор.
Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!
Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място — поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша".
Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме!