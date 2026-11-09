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Доскорошният капитан на Спартак (Варна) - Ангел Грънчов, излезе с публикация в социалните мрежи след раздялата си с клуба.

"Соколите" изненадващо освободиха Грънчов и неговия колега Цветелин Чунчуков, обвинявайки ги в липса на професионализъм.

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Грънчов също така бе обвинен от доста фенове заради съмнителната си игра в някои двубои, а опитният бранител заяви, че е обвинен, очернен и изхвърлен, но никога не е бил предател.

Ето какво написа доскорошният капитан на отбора:

100 мача... Капчица в огромното море от историята на Спартак Варна.

Обвинен, очернен и изхвърлен... Така завършва моят път в този славен отбор.

Може би в очите на хората съм всякакъв — и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!

Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място — поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша".

Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме!

Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!

Бог пред нас, а ние след Него

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