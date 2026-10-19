Така бъдещето пред Ботев изглежда неясно, но на хоризонта вероятно ще се появи Мило Борисов със своята компания.
"Palms Bet" бе основен спонсор на Левски в продължение на четири години и имаше ключова роля в стабилизирането на клуба, а след изтичането на договора шампионите заложиха на друга бетинг компания за свой генерален спонсор.
Спортът е повече от резултат
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Преди няколко седмици името на Мило Борисов се свързваше с влизане в пловдивския Локомотив, но сега изглежда по-вероятно той да се окаже собственик на другия отбор в града, а именно Ботев.
Според "Dsport.bg" при подобен ход спортно-техническата власт в клуба може да бъде поверена на Ивелин Попов, който от няколко дни е в Пловдив и дори присъства на последните два мача на Ботев, включително и вчерашния срещу Черноморец в Бургас.