От февруари тази година БФС работи съвместно с международно признатата компания

5 Снимка: bfunion

Българският футбол разполага с таланти, но все още не успява да им осигури достатъчно възможности за развитие и реализация. Промяната трябва да започне от школите - с ясна стратегия, съвременни методи на обучение и последователен път от детско-юношеския към професионалния футбол. Именно това е основната цел на партньорството между Българския футболен съюз и белгийската компания Double Pass, което вече навлиза в решаващ етап.

От февруари тази година БФС работи съвместно с международно признатата компания, реализирала проекти с английската Висша лига и футболните федерации на Испания, Италия и Германия. Първите анализи на българските академии вече очертават проблемите, които възпрепятстват развитието на младите състезатели.

За направените изводи, предстоящата категоризация на школите и необходимите промени разказа директорът "Развитие на детско-юношеския футбол" към БФС Лъчезар Димов в подкаста на централата.

"Един от основните изводи е, че имаме български състезатели, но не ги пускаме да играят. Младите футболисти присъстват в съставите на клубовете, но не получават необходимите игрови минути. В същото време голяма част от българите, които играят редовно, са на възраст над 27-28 години. Друг съществен проблем е, че в много от елитните академии липсва ясна и последователна стратегия за интегриране на младите играчи в мъжкия футбол", обясни Димов.

Сред основните констатации на белгийските специалисти е и прекомерният стремеж към краткосрочни резултати в детско-юношеския футбол. Според Димов преследването на победи често измества фокуса от изграждането на качества и умения, които са определящи за бъдещото развитие на състезателите.

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"Донякъде е разбираемо треньори и ръководители да преследват резултати, но това не бива да става за сметка на децата. Когато победата е самоцел, се загърбват важни принципи от обучението. Имаме нужда от адаптация и промяна", подчерта той.

Въпреки първоначалните опасения клубовете са приели положително инициативата, като нито един от участниците не е отказал да се включи в процеса. Предстоящият одит ще оцени не само инфраструктурата, но и клубната философия, квалификацията на треньорите, индивидуалните планове за развитие, методиката на обучение и механизмите за преход към мъжкия футбол.

"Инфраструктурата определено е проблем, който не може да бъде решен веднага. Но има неща, върху които можем да влияем още сега - плановете за обучение, треньорските кадри, стратегиите и ежедневната организация. Необходими са човешки ресурс, ясна идентичност и последователност", посочи Димов.

През януари предстои да започне процедурата по одит на академиите, включваща анализ на документацията, интервюта и посещения на място. Очаква се през юни Double Pass да представи окончателния доклад с първите категоризирани школи. След това те ще бъдат включени в дългосрочна програма за обучение на треньори, ръководители и спортни директори.

Паралелно БФС подготвя и система за категоризация на регионално ниво, която да обхване по-широк кръг клубове. Целта е талантите да получават качествена подготовка и възможности за развитие в различните части на страната, без да се налага преждевременно да напускат местната футболна среда.

Въпреки установените слабости Double Pass отчита и сериозен потенциал за напредък.

"Белгийските специалисти виждат потенциала именно защото много от процесите, които трябва да съществуват, все още не са изградени. Можем да го сравним с дете, което е играло само на улицата и пристига в академия с добри качества, но без системно обучение. С правилните инструменти и методика можем да надградим значително това, с което разполагаме. Именно това е най-ценното", заяви Димов.

В разговора той засегна и друг ключов проект на федерацията - Академия БФС, водена от Иван Капитански. Димов разкри подробности за първите месеци от работата с младите футболисти, положителните изненади в тяхното развитие и предизвикателствата както на терена, така и извън него, включително в класната стая.

Двата проекта са обединени от една обща цел - изграждането на устойчива система, в която развитието на младия футболист е по-важно от моментния резултат, а талантът получава реален път към професионалния футбол.

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