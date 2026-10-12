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Докато повечето европейски първенства тепърва започват същинската си част, то за някои шампионите идва заключителната фаза.

Това са онези първенства на северните нации, които се провеждат във формат пролет-есен, а сред тях без съмнение най-класното и оказва се най-заплетеното е това на Норвегия.

Ренесансът на норвежкия футбол не се изразява само в успехите на националния тим, но и в тези на клубните отбори, като два от тях са участници в основната фаза на Шампионска лига.

Именно тези два отбор - шампионът Викинг и подгласникът му Бодьо/Глимт в момента са въвлечени в епична битка за титлата, а осем кръга преди края няма какво да ги раздели.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тук не говорим само за равния точков актив, защото това не е нещо нечувано и рядко срещане, а говорим за равенство по всеки основен показател в таблицата.

За 22 кръга Викинг и Бодьо/Глимт има равен брой точки, a абсолютно еднакъв брой вкарани голове и равен брой допуснати. Равен брой победи, равенства и загуби.

Единствената причина шампионът Викинг да е лидер в класирането е разгромното 5:0 в директния двубой между двата отбора още през месец април.

След две седмици предстои втората директна битка, която може и да се окаже решаваща за титлата между двата клуба, които и преди година бяха замесени в драматична надпревара.

Тогава Викинг стана шампион само с точка разлика, а любопитното е, че и двата директни мача завършиха с победи от 4:2 за гостуващия тим.

Иначе провеждащите се във формат пролет-есен първенства имат първите си два шампиона. В Исландия титлата вдигна Викингур, а в Естония шампион е Левадия.

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