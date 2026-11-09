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Страхотна драма беляза дербито от кръга във Втора лига между два от замесените в битката за промоция отбори - Черноморец (Бургас) и Янтра (Габрово).

Двата тима направиха спиращо дъха 3:3, като домакините успяха да изравнят след изоставане с 0:3 в резултата.

Гостите от Габрово поведоха с три гола до почивката и по всичко личеше, че ще си извоюват изключително важен успех в битката за промоция, но през втората част на драматичния мач Черноморец успя да изравни.

Драматичния дуел на "Лазур" завърши и с три червени картона, а изравняването остави Черноморец на позиция за промоция, но не директна такава.

Лидер във Втора лига продължава да е вторият тим на ЦСКА, който днес победи Рилски спортист с 3:1, но този състав няма как да спечели промоция, заради което битката започва от втората позиция.

Там вече е Вихрен с 29 точки, колкото има и Черноморец, но санданчани са с по-добра голова разлика.

Черноморец е на позиция за бараж, където вече се изкачи и варненският Фратрия с 25 точки след успех над Спортист (Своге).

Битката за тази позиция за бараж ще е доста интересна, защото с 24 точки е Янтра, с по 23 са Хебър и Локомотив (Горна Оряховица), след което има два отбора с по 22, два с по 21 и един с 20.

 

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