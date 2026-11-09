Драма в Бургас беляза кръга във Втора лига. Нов отбор се настани на място за директна промоция
Вихрен към момента заема позиция за директна промоция
Страхотна драма беляза дербито от кръга във Втора лига между два от замесените в битката за промоция отбори - Черноморец (Бургас) и Янтра (Габрово).
Двата тима направиха спиращо дъха 3:3, като домакините успяха да изравнят след изоставане с 0:3 в резултата.
Гостите от Габрово поведоха с три гола до почивката и по всичко личеше, че ще си извоюват изключително важен успех в битката за промоция, но през втората част на драматичния мач Черноморец успя да изравни.
Драматичния дуел на "Лазур" завърши и с три червени картона, а изравняването остави Черноморец на позиция за промоция, но не директна такава.
Лидер във Втора лига продължава да е вторият тим на ЦСКА, който днес победи Рилски спортист с 3:1, но този състав няма как да спечели промоция, заради което битката започва от втората позиция.
Там вече е Вихрен с 29 точки, колкото има и Черноморец, но санданчани са с по-добра голова разлика.
Черноморец е на позиция за бараж, където вече се изкачи и варненският Фратрия с 25 точки след успех над Спортист (Своге).
Битката за тази позиция за бараж ще е доста интересна, защото с 24 точки е Янтра, с по 23 са Хебър и Локомотив (Горна Оряховица), след което има два отбора с по 22, два с по 21 и един с 20.