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Дунав (Русе) постигна втора поредна и общо трета победа в първенството от началото на сезона, като затвърди добрата форма, в която се намира с 2:0 у дома срещу Спартак (Варна).

Първа лига

А ако сложим в сметките и турнира за Купата на България, то това е трети последователен двубой, който "драконите" печелят. Тимът наистина намери себе си след завръщането на Георги Чиликов на треньорския пост.

Валиньо вкара първия гол в съботния следобед след 16 минути игра, когато на близката греда засече с десния крак центриране на Радослав Апостолов - 1:0.

Апостолов бе един от най-активните играчи на терена и заслужено след асистенция добави и гол на сметката си, като това се случи през второто полувреме.

Тогава Давид Валверде събори Кристиян Бойчев в наказателното поле на Спартак, Георги Кабаков отсъди дузпа, а капитанът Апостолов не трепна от 11 метра, за да подпечата победата на русенци.

Дунав има 11 точки след 12 мача и към момента е девети в класирането, докато Спартак е седми с две точки повече от днешния си съперник.

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