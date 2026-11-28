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Пловдивският Локомотив взе първата си домакинска победа от 6 септември насам.

"Железничарите" спечелиха 1:0 срещу Спартак (Варна) и така взеха глътка свеж въздух в битката на дъното, в която изненадващо се намира Локомотив вече 16 кръга.

Локомотив започна днешния ден с едва три точки пред последния в класирането - съименника си от Пловдив, но така чаканата победа у дома позволи на отбора да се изкачи до деветото място.

А ключовият момент днес бе в началото на втората част - в 53-ата минута, когато домакините получиха дузпа след намесата на ВАР, а Парвиз Умарбаев я превърна в гол.

Наказателният удар бе отсъден за удар в лицето на Далил Али от страна на Димо Кръстев. Ситуация, която реферът подмина в реално време, но бе привикан да го преразгледа и той промени решението си, посочвайки бялата точка.

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Голът на Умарбаев се оказа единствен в тоз иначе равностоен и не особено атрактивен двубой на "Лаута".

Надеждите на Спартак да търси изравняване значително намляха в края на мача, когато капитанът Деян Лозев си изкара втори жълт картон и остави съотборниците си с човек по-малко на терена.

Макар Спартак да е на две позиции пред Локомотив в класирането, разликата между двата отбора е само точка, а всеки отбор от седмото място надолу няма как да е спокоен за съдбата си на този етап.

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