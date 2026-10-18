3840 Снимка: cska.bg

ЦСКА постигна трудна победа с 2:0 като гост на Несебър в мач от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. "Червените" стигнаха до успеха с късни голове. Йоанис Питас откри от дузпа в 89-ата минута, а Мохамед Брахими оформи крайния резултат в последните секунди на двубоя.

Домакините максимално затрудниха своя елитен съперник, който не успя да създаде много ситуации пред вратата на Мартин Шейтанов. Лошата новина за отбора е контузията на Жоел Цварц, който напусна принудително в началото на второто полувреме.

Двубоят започна с преимущество на ЦСКА, но "червените" се затрудняваха да създадат опасности пред вратата на Мартин Шейтанов. В 26-ата минута Мохамед Брахими навлезе в наказателното поле отляво. Алжирецът центрира почти от аутлинията, като можеше да да прати топката във вратата, но гредата го спря. Малко след това удар с глава на Жоел Цварц премина над вратата.

В 34-та минута се откри отлична възможност за гол пред "червените". Мохамед Брахими отне топката и пусна към Жоел Цварц. Нападателят напредна и отправи много силен шут, но Мартин Шейтанов успя да избие. Леандро Годой стигна първи до кълбото, но не успя да го прати във вратата. Шест минути след това силен шут на Бари Котър премина над вратата.

В 42-ата минута Несебър можеше да шокира своя именит опонент. Стефан Статев с чудесен пас изведе Кристиян Парашкевов сам срещу Димитър Евтимов. Нападателят потърси близкия ъгъл, но вратарят на ЦСКА с крак изби в корнер.

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В края на първата част Леандро Годой се озова на отлична позиция, като преодоля Мартин Шейтанов, но защитник на Несебър изчисти топката пред голлинията.

В началото на втората част Жоел Цварц получи контузия и беше заменен от Лео Перейра. В 55-ата минута Лео Перейра напредна отляво и центрира към далечната греда, където Димитър Балинов успя да блокира Мохамед Брахими и алжирецът не успя да стигне до хубав удар.

В 66-ата минута Исак Соле отправи коварен удар в горния ляв ъгъл, но Мартин Шейтанов изби в корнер. Десет минути след това Исак Соле отне топката и напредна в половината на домакините. Халфът подаде към Лео Перейра, като бразилецът отправи слаб удар от границата на наказателното поле, но не затрудни Шейтанов.

В 87-ата минута Макс Ебонг получи топката до аутлинията отляво. Беларусинът опита да центрира, но топката срещна ръката на Пламен Димов. Главният съдия Никола Попов веднага посочи бялата точка. Зад топката застана Йоанис Питас и с удар в горния десен ъгъл вкара за 0:1.

В първата минута на добавеното време Несебър получи право да изпълни свободен удар отляво на наказателното поле. Валентин Доцев отправи удар към далечния ъгъл, но Димитър Евтимов изби в корнер.

ЦСКА стигна до втори гол в шестата минута на добавеното време. Мохамед Брахими беше изведен сам срещу вратаря отдясно от Макс Ебонг. Алжирецът навлезе в наказателното поле и със силен удар вкара за 0:2.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.