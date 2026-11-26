Спортинг се бори до последно и с малко късмет взе точка - 2:2

240 Снимка: AP/БТА

Манчестър Юнайтед изпусна победата като гост на Спортинг Лисабон - 2:2, в мач от петия кръг в Шампионската лига. Двубоят бе изключително зрелищен не толкова като футболни стойности, а като битка, драми, реферски отсъждания със спорен характер, грешки, емоции и нерви.

Видимо бе подобрението в представянето на "червените дяволи" спрямо последните им игри, като първата победа на новия треньор Маурисио Почетино във втория му мач начело на Юнайтед никак не бе далеч.

Домакините поведоха в 33-ата минута с гол на Луис Суарес от дузпа. Само 160 секунди по-рано същият играч изпусна от бялата точка, като вратарят Сене Ламенс спаси удара му. Но именно Ламенс направи нарушението за втората дузпа, този път реализирана.

Почти веднага след това Амад Диало изравни, но попадението бе доста странно отменено заради засада. Нито едно повторение не убеди, че има такава.

След почивката гостите реагираха мощно - Бруно Фернандеш изравни от дузпа, отсъдена от като цяло доста неубедителния рефер Шимон Марчиняк, в 47-ата минута. След само три минути Юнайтед водеше, като отново Бруно наказа бившия си отбор за 1:2.

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Нататък грандът от Манчестър доминираше и контролираше събитията, а домакините натискаха, но без да стигнат до чисто положение. И така до 80-ата минута, когато Ламенс изпусна балонно центриране и даде топката на Суарес, който акробатично я вкара в празната врата. Гостите искаха нарушение срещу вратаря, но не изглеждаше да има кой знае какъв контакт между него и голмайстора.

След две минути Юнайтед вкара подобен гол след корнер за 2:3, а домакините скочиха срещу Марчиняк, този път те с претенции за нарушение. Двама играчи на английския тим атакуваха вратаря. Полякът този път отиде на монитора, извикан от стаята за ВАР, а после отмени попадението.

И така - 2:2. Юнайтед видимо бе по-добър от последните седмици, имаше повече желание и огън, но пак не победи.

В класирането "дяволите" са 19-и със 7 точки, а Спортинг - девети с 10.

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