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Интер победи последния в Серия А Венеция с 2:0 като гост, за да се върне на върха в класирането и след извънредния девети кръг. Огромен късмет в последните минути даде пореден драматичен успех през сезона на шампионите, след като домакините си вкараха два автогола в 79-ата и 82-рата минута чрез Морено и Адамс. А дотогава Венеция изобщо не изглеждаше обречен, уцели греда и видя как ВАР отмени ранно попадение в полза на аутсайдера.

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Но точките заминават за Милано, а с тях Интер отново е първи. Нерадзурите имат равен актив с Лацио - по 25 т., като дори головата разлика е еднаква - +15 попадения. Само повечето отбелязани голове дава преднина на първенеца от миналия сезон.

Той ще влезе в добро настроение в дербито в събота срещу Милан, но градският враг ще "ближе рани". Болоня отиде и обърна росонерите на "Сан Сиро" с 4:2, за да нанесе тежък удар на отбора на Рубен Аморим преди големия дуел в събота.

Саму Мбангула даде аванс на гостите в 8-ата минута, но още до 27-ата два гола на Алфанджо Сисе обърнаха резултата - 2:1 за Милан. Но автогол на Бартезаги възстанови равенството в 60-ата минута, а Мбангула заби още два пъти до края за своя паметен хеттрик на славната арена!

Милан е пети с 18 точки, на 7 от лидерите. Болоня е 11-и с 11 т.

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