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Двойката централни защитници на Арсенал Езри Конса и Габриел Магаляеш бе с главна заслуга за победата с 2:0 срещу Евертън, с която "артилеристите" се изравниха с Манчестър Сити на върха в Премиър лийг. По-рано днес "гражданите" допуснаха първото си поражение за сезона и така вече са с равен брой точки с шампионите - по 21.

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Конса и Магаляеш помогнаха на лондончани да запазят чиста мрежа срещу "карамелите", но този път не се задоволиха само с дефанзивните си функции, а бяха полезни и в атака, реализирайки и двата гола за отбора си.

Английският национал Конса отбеляза дебютното си попадение за Арсенал, след като засече топката на далечната греда в седмата минута. Тимът му натискаше съперника и бе спечелил три поредни корнера, но за разлика от популярната някога сред децата игра "три корнера - дузпа", сега след три корнера се стигна до гол.

През първото полувреме шампионът на Англия доминираше - 13 удара и 10 корнера са достатъчен атестат за това.

Габриел пък бе точен след асистенция на друг играч от защитния вал на Микел Артета - Бен Уайт. Англичанинът центрира от фланга в 58-ата минута, когато Магаляеш скочи и направи 2:0 с глава.

Арсенал е втори в класирането с 21 точки, а Евертън - девети с 10.

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