"Червените дяволи" биха с 2:1 в Измир с обрат

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Белгия победи с 2:1 Турция в Измир и остава на дъното съседите ни с 0 точки в група 1 на Лига А в турнира Лига на нациите. Турците още нямат точка, а днес не бяха далеч от това да вземат поне една.

Арда Гюлер откри с фамозен гол от пряк свободен удар в 20-ата минута. Геният в атаката на Реал Мадрид дирижираше турските атаки, а домакините натискаха за второ попадение, когато дойде изненадващ обрат за три минути.

В 27-ата Жереми Доку проби мощно и даде топката на крака на Кевин де Бройне, а асът на Наполи заби топката под гредата за 1:1. И докато стадионът и отборът на домакините още се опомняха от шока, дойде втори удар. Шарл де Кетеларе отблизо вкара за 1:2 в 30-ата минута, тотално срещу логиката на видяното до този момент.

След това и двата отбора имаха достатъчно ситуации за още голове, но такива не паднаха. И Белгия с 9 точки гледа от добра позиция към елиминациите на турнира.

По-късно тази вечер Италия (7 т.) приема Франция (10).

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В последните двубои в неделя:

Белгия - Италия, Франция - Турция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.