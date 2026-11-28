Двама левскари остават в болница в Марсилия, страната ни има готовност да ги прибере с военен самолет
Единият вече е свободен да напусне при желание, другият остава под наблюдение
Двама български граждани остават в болница в Марсилия след ексцесиите на "Велодром" в самото начало на двубоя между местния Олимпик и родния шампион Левски.
"Левски"
Веднага след мача хоспитализираните българи бяха петима, като към момента само двама остава в болницата в Марсилия, а само единият от тях е под лекарско наблюдение, съобщават от лечебното заведение.
Другият пострадал е свободен да напусне болницата при желание, тъй като състояние му не е тежко, а в лечебното заведение има и трети фен, но той към момента е записан със статут на придружител.
Само един от пострадалите остава под лекарско наблюдение, но по последни дании състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.
Разговор с пострадалите е провел и българският консул, който е в постоянен контакт с тях, а в същото време стана ясно, че Министерството на отбраната има готовност на прибере пострадалите със самолет "Спартан".
Това съобщи самият министър, който уточни, че към момента най-тежко пострадалият няма разрешение от лекарите да лети и ще се прибягва до изпращане на "Спартан" само, ако състоянието му позволява прибиране със самолет.