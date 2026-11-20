Днес в Нион бе теглен жребий за финалите и плейофите на турнира

2050 Снимка: GettyImages

Испания срещу Франция без никакво съмнение ще е украшението на четвъртфиналите в турнира Лига на нациите.

Днес в Нион бе изтеглен жребият за финалната фаза на турнира, до която стигнаха осемте отбора, завършили на първо и второ място в четирите групи от най-силната Лига "А".

Акцентът на жребия ще са двата мача между Испания и Франция. Отбори, които само преди няколко месеца играха полуфинал на Мондиала, а преди две години играха и полуфинал на Европейското. И в двата случая победител бе "Ла Роха".

Испанците спечелиха полуфиналния дуел срещу Франция в предишното издание на Лигата на нациите, като това се случи със спиращо дъха 5:4.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Неслучайно това ще е дуел, който цял свят ще чака с нетърпение.

Четвъртфиналите ще се играят на разменено гостуване в периодите 25-27 и 28-30 март, докато полуфиналите и финалът са в един мач през юни.

Снимка: GettyImages

Четвъртфинали:

Испания - Франция

Норвегия - Англия

Нидерландия - Португалия

Белгия - Германия

Полуфинали:

Нидерландия/Португалия - Испания/ Франция

Белгия/Германия - Норвегия/Англия

Снимка: Getty Images

Днес бяха теглени и жребиите за плейофите, определящи състава на Лига "А", "В" и "С" през следващото издание на надпреварата.

Плейофите, които ще определят кои отбори ще са в Лига "А" и кои в Лига "В" противопостави следните двойки:

Босна и Херцеговина - Дания

Унгария - Сърбия

Република Ирландия - Хърватия

Словения - Уелс

Победителите от тези двойки ще бъдат в Лига "А" по време на следващото издание на турнира, а загубилите ще са част от Лига "В".

Сблъсъците се състоят от два мача на 25 и 28 март.

Снимка: Getty images

Същият е форматът и за плейофите за Лига "В", където бяха определени следните двойки:

Кипър - Северна Македония

Естония - Румъния

Фарьорски острови - Грузия

Беларус - Израел

Победителите ще играят в Лига "В", докато загубилите отбори ще са в Лига "С" с България. Мачовете отново са на 25 и 28 март.

Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.