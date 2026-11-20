Две издания на класиката Испания - Франция ще украсят финалите в Лигата на нациите
Днес в Нион бе теглен жребий за финалите и плейофите на турнира
Испания срещу Франция без никакво съмнение ще е украшението на четвъртфиналите в турнира Лига на нациите.
Днес в Нион бе изтеглен жребият за финалната фаза на турнира, до която стигнаха осемте отбора, завършили на първо и второ място в четирите групи от най-силната Лига "А".
Акцентът на жребия ще са двата мача между Испания и Франция. Отбори, които само преди няколко месеца играха полуфинал на Мондиала, а преди две години играха и полуфинал на Европейското. И в двата случая победител бе "Ла Роха".
Испанците спечелиха полуфиналния дуел срещу Франция в предишното издание на Лигата на нациите, като това се случи със спиращо дъха 5:4.
Неслучайно това ще е дуел, който цял свят ще чака с нетърпение.
Четвъртфиналите ще се играят на разменено гостуване в периодите 25-27 и 28-30 март, докато полуфиналите и финалът са в един мач през юни.
Четвъртфинали:
Испания - Франция
Норвегия - Англия
Нидерландия - Португалия
Белгия - Германия
Полуфинали:
Нидерландия/Португалия - Испания/ Франция
Белгия/Германия - Норвегия/Англия
Днес бяха теглени и жребиите за плейофите, определящи състава на Лига "А", "В" и "С" през следващото издание на надпреварата.
Плейофите, които ще определят кои отбори ще са в Лига "А" и кои в Лига "В" противопостави следните двойки:
Босна и Херцеговина - Дания
Унгария - Сърбия
Република Ирландия - Хърватия
Словения - Уелс
Победителите от тези двойки ще бъдат в Лига "А" по време на следващото издание на турнира, а загубилите ще са част от Лига "В".
Сблъсъците се състоят от два мача на 25 и 28 март.
Същият е форматът и за плейофите за Лига "В", където бяха определени следните двойки:
Кипър - Северна Македония
Естония - Румъния
Фарьорски острови - Грузия
Беларус - Израел
Победителите ще играят в Лига "В", докато загубилите отбори ще са в Лига "С" с България. Мачовете отново са на 25 и 28 март.