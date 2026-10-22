Бруно Фернандеш и съпругата му са останали без ценни бижута

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Домът на Бруно Фернандес в Чешър, оценяван на 4 милиона паунда, е бил обран снощи от трима маскирани нападатели, докато футболистът е играл за Манчестър Юнайтед в гостуване срещу Комо в Шампионска лига. Полицията е започнала разследване.

Смята се, че са били откраднати дизайнерски бижута и други ценности около 20:30 ч. Съсед е подал сигнал, след като е забелязал трима непознати мъже в градината на имота, която граничи с гориста местност.

Близък до семейството на португалеца споделя: "Бруно и Ана са напълно съкрушени. Да нахлуят в дома ти по този начин, докато си далеч и представляваш клуба си - това е най-големият кошмар за всеки футболист."

Подобни грабежи се случват все по-често в Англия, тъй като престъпниците знаят със сигурност, че собственикът на дома е далеч.

Подобни случаи имаше и с играчи като Рахийм Стърлинг, Джанлуиджи Донарума, Рийс Джеймс, Александър Исак и други.

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