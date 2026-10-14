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Стивън Джерард стана поредната голяма футболна личност на Острова, която взе отношение по казуса с евентуалните санкции за Манчестър Сити. Клубът е уличен и доказано виновен по 114 обвинения за финансови нарушения, като общата им стойност е поне за 900 милиона евро.

Емблематичният за Ливърпул Джерард изпусна титлата за сметка на именно този отбор през 2014 г., когато Сити стана първи с 2 т. повече от "червените", на които халфът бе капитан.

Но Джерард е категоричен, че няма да приеме медал, ако Висшата лига реши да връща титли и отличия на онези, които са ги загубили за сметка на Сити в периода на измамите.

"Няма как да стане - коментира легендата в подкаста на "Овърлап". - Няма да приема да ми дадат звание шампион и медал сега. Изобщо не смятам, че това е нормално. От друга страна, ако Сити наистина са виновни за всичко, което прочетох по темата, трябва да загубят трофеите, спечелени в този период. Не да ги дават на останалите. Просто трябва да им ги отнемат.

Казах на хора в Ливърпул тези дни - ако това се случи с нашия клуб и знам, че е правено умишлено, никога повече няма да ви проговоря. Но разбирам феновете и бившите играчи на Сити, които защитават клуба си.

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Трябва да бъдат наказани подобаващо и адекватно на провинението. Ако това е изпадане в долни дивизии - така да бъде. Има хора, които могат да преценят размера на наказанието.

Те говорят за спомените от славните моменти, които никой няма да им отнеме. А какво да кажат всички останали клубове и фенове, на които им бяха отнети спомени?"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.