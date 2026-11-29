3776 Снимка: AP/БТА

Един от френските хулигани, нападнали феновете на "Левски" на "Стад Велодром" по време на мача между Марсилия и родния тим в четвъртък вечер, е участвал в рекламна кампания на френския клуб преди известно време.

Става дума за мъж на име Мехди Багур, който бе забелязан на множество снимки от баталните сцени, като на част от тях е с дървен прът, който видимо е сглобил с тиксо, а на други оръжието му вече е само наполовина, вероятно след удари по запалянковци на "сините". Всъщност именно Багур бе човекът, за чиято разкрита самоличност феновете на "Левски" споделиха по време на протеста си пред посолството на Франция в петък вечер.

Българските привърженици бързо го намериха в социалните мрежи, като се оказа, че става дума за французин с алжирски корени - нещо, което е съвсем нормално за Марсилия.

През 2018-а той е бил част от официалната кампания на "Пума", наречена "Повече от дерби" и посветена на големия дуел от френското първенство между Марсилия и Пари Сен Жермен. И то не с епизодична роля, както може да видите във видеото.

В социалните мрежи името, което Багур използва, е Mehdi Acab - като втората част символизира абревиатура, която ултрасите използват по адрес на полицията. А именно - All cops are bastards (б.р. - в превод "всички ченгета са копелета").

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Агресорът обаче бързо изтри профила си, след като бе засипан със съобщения от страна на българи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.