Аврам Глейзър призна в Лондон, че спортният успех не е задължителен за комерсиалния

22 Снимка: Getty Images

Аврам Глейзър, който е съсобственик и един от оперативните ръководители на Манчестър Юнайтед, говори пред бизнес форум в Лондон днес и, според източник на медията "The Athletic", част от думите са били именно за това как функционира модела на управление на клуба.

А те няма да се харесат на никого, който обича "червените дяволи", защото потвърждават тезата на много голяма част от феновете, че фамилия Глейзър се интересува много повече от комерсиалния и брандингов успех, отколкото от този на терена. Вече 20 години Глейзърови са начело на Юнайтед, а от 13 тимът не е бил шампион на Англия. За последно спечели европейската титла пък през 2008 г.

Според уважаваната медия, на форума "Sports Investment Conference" в столицата на Великобритания, Аврам Глейзър е потвърдил думи, изречени преди няколко години от вече бившия изпълнителен директор Ед Уудуърд. Тогава той влуди феновете, като описа как Юнайтед няма нужда от това да печели победи на терена, за да е в чудесна позиция на една от най-печелившите спортни марки на планетата.

В речта си днес Глейзър е направил паралел между английския гранд и Далас Каубойс в американския футбол, както и с Ню Йорк Янкис в бейзбола. А той е, че въпреки липсата на регулярни успехи в спорта, те продължават да са двата най-големи франчайза като печалби, оборот и глобален маркетингов успех. За последно Далас спечели Супербоул през 1995 г., а Янкис взе Световните серии през 2009-а.

Ако изказването е цитирано точно, то потвърждава всичко, което води до протести на феновете години наред срещу това управление на Юнайтед. Привържениците са недоволни, че се неглижира спортно-техническата страна, взимат се неумели и често дори озадачаващи решения в този аспект, с което се допусна голямо изоставане от водещите клубове в Англия и на континента.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.