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Аржентинският атакуващ полузащитник Франко Мазурек, който изкара един сезон в "Левски", обяви оттеглянето си от футбола на 33-годишна възраст, след като почти цяла година бе без отбор. За последно той игра в чилийския Копиапо, откъдето си тръгна в началото на 2026-а.

"Левски"

Той е единственият аржентинец, носил екипа на българския шампион в 112-годишната клубна история.

Мазурек, който има и полски паспорт, бе част от състава на столичния гранд през сезон 2019/2020, като игра последователно под ръководството на Петър Хубчев и Георги Тодоров.

Халфът записа общо 30 двубоя с екипа на "сините", в които вкара 2 гола и направи 1 асистенция, ала не успя да помогне на "Левски" да се класира за евротурнирите.

След престоя си на "Герена" той се завърна в Панетоликос, откъдето пристигна у нас, а после играе за кипърския АЕЛ (Лимасол), Етникос (Ахна) в Гърция, Сабаил в Азербайджан, както и за израелския Ирони Тибериас.

Преди да потегли към Европа, в родната Аржентина е бил част от Бока Хуниорс, Крусеро дел Морте, Ол Бойс и Колон, а също така преминава през Олмедо в Еквадор и Палестино в Чили.

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