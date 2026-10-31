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Едва 28 точки са решили съдбата на "Златната топка", която Хари Кейн спечели в началото на седмицата.
"Франс Футбол" официално оповести резултатите по точки, а от тях става ясно, че победителят Кейн е получил 1055 точки в анкетата, докато Килиан Мбапе е останал с 1027 точки на второто място.
От общо 100-те гласували журналисти, 40 са поставили Хари Кейн на първо място в анкетата, докато Килиан Мбапе е бил поставен на първа позиция от 23-ма гласували.
Третият в класацията Ламин Ямала е далеч назад с 881 точки и очевидно не е бил конкурент в битката за "Златна топка" според гласуващите.
Спортът е повече от резултат
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28-те точки между Кейн и Мбапе са най-малката разлика от доста години насам. Преди година например Осман Дембеле имаше аванс от 321 точки пред Ламин Ямал.
През 2024-а разликата бе малка, но отново по-голяма от настоящата, когато Родри получи 41 точки повече от Винисиус.
Гласуването става като всеки от 100-те журналисти подрежда 10 футболисти в класация. Първият получава 15 точки, вторият 12, третият 10, а от четвъртият до десетият точките спадат от 8 до 1.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.