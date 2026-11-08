"Поддържането на стабилността на отбора е основен приоритет", се казва в съобщението на ЕФА.
Ходът дойде само три дни след като висшият съвет за регулиране на медиите в Египет забрани на Хасан да се появява в медийни платформи заради случай, свързан с личния му живот и бившата му съпруга.
Местните медии съобщиха, че адвокати, представляващи Хасан, са подали жалба срещу бившата му съпруга Дина Мостафа, твърдейки за фалшифициране на официални документи и двубрачие. Тези обвинения бяха отхвърлени от адвокатите на Мостафа.
Спортът е повече от резултат
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Хосам Хасан беше треньор на националния отбор от 2024 година.