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Петодивизионният английски Форест Грийн Роувърс, който преди години получи от ФИФА прозвището "най-зеленият футболен отбор в света" заради настойчивата си борба за по-добра околна среда и цялостно устойчиво развитие, се решава на пореден интересен ход. Първият веган отбор в света (б.р. - още преди години Роувърс започна да предлага само веган храна на фенове и футболисти) няма да назначава човек на освободената от Роби Савидж треньорска позиция.

Бившият национал на Уелс напусна, за да поеме третодивизионния Питърбро, а сега става ясно, че поне за момента няма да се търси негов наследник. Защото революционната идея на клубния собственик Дейл Винс е да не бърза и да повери отговорността на група треньори.

В последните мачове Форест Грийн бе воден от трио наставници, но нито един от тях не бе промотиран като старши треньор. И ситуацията ще остане така, поне засега.

Роувърс няма да има един треньор, който да носи отговорността, а целия треньорски щаб ще работи заедно.

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Форест Грийн вече трети пореден сезон е в петото и най-ниско ниво на английския професионален футбол. Преди това тимът бе успял да се изкачи до Лига 1 (трета дивизия), където игра през 2022/2023, след като спечели титлата в Лига 2 предходния сезон.

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