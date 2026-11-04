АЕК водеше с 2:1 само 11 минути преди края, но загуби от 15-кратните шампиони

1566 Снимка: AP/БТА

АЕК не бе никак далеч от сензация в Шампионската лига и изправи на ръба на загуба Реал Мадрид, като направи много силен мач на своя стадион в Атина. Но все пак логиката на големия футбол не допусна шок - 2:3 за 15-кратните шампиони на Европа.

Гърците, които елиминираха Левски на прага на най-силния турнир на континента преди два месеца, се биха изключително здраво и виждаха славен резултат.

АЕК поведе в 12-ата минута с гол на Койта, но Джуд Белингам изравни в 32-рата и Реал си върна увереността в лудата атмосфера на Атина.

Но Койта асистира на Ставрос Пилос, който направи 2:1 и разтресе трибуните в 75-ата минута. Само 15 минути преди края - шокът на вечерта вече имаше ясни очертания.

Но качеството отсреща е твърде много. Килиан Мбапе вкара за 2:2, а във втората минута на добавеното време Феде Валверде донесе победата на Мадрид.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Тя е четвърта от четири мача в турнира и Реал е един от само двата отбора с пълен актив на върха. Другият е ПСЖ, двукратен пореден шампион на Европа.

АЕК е с 3 точки, но може да съжалява, че днес не добави поне една към актива.

В следващия кръг:

На 24 ноември АЕК е гост на Комо, а Реал приема ПСВ Айндховен.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.