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Еспаньол уволни старши треньора Маноло Гонсалес след загубата от четвъртодивизионния Сестао Ривър Клуб за Купата на краля, съобщиха от тима от Ла Лига.

Гонсалес, който призна преди мача, че бъдещето му е заложено на карта, плати цената за загубата на отбора с 3:4 след продължения.

"Еспаньол, от името на президента на клуба Алън Пейс и неговия Борд на директорите, иска да изрази благодарността си към Маноло Гонсалес за работата, отдадеността и усилията, които той показа, откакто пое ръководството на първия отбор", се казва в изявление на Еспаньол.

"Клубът особено цени професионализма и всеотдайността, които той вложи в ролята си, както и начина, по който се справи с различните спортни предизвикателства, пред които беше изправен", добавиха от тима.

Назначен през март 2024-а, Гонсалес изведе Еспаньол до промоция в рамките на месеци след поемането на поста и след това задържа каталунския клуб в Ла Лига през следващите два сезона, пише агенция Ройтерс.

"Чувствам се наистина зле, напълно съсипан и нося цялата отговорност за всичко. Това е един от най-лошите дни в живота ми, без съмнение", каза Гонсалес след загубата от Сестао.

Еспаньол загуби пет от последните шест мача от началото на сезона. Тимът е 18-и в класирането на Ла Лига с осем точки и приема Виляреал в поредния кръг в петък.

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