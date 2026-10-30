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Евертън се класира за четвъртфиналите в турнира за купата на Лигата в Англия след победа с 3:1 на свой терен срещу Нюкасъл.

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Джеймс Гарнър даде аванс за домакините с удар от наказателното поле в 34-ата минута, а в последните секунди на първата част Хейдън Хакни от съвсем близка дистанция реализира второто попадение във вратата на Нюкасъл.

В 69-ата минута Тиерно Бари направи три гола аванса в полза на "карамелите", а Дан Бърн се разписа в полза на "черно-белите" само две минути преди изтичане на редовното време.

На четвъртфиналите Евертън ще се изправи срещу четвъртодивизионния Флийтууд Таун, който елиминира шампиона във Висшата лига Арсенал.

Останалите двойки:

Манчестър Сити - Брадфорд

Ливърпул - Борнемут

Кристъл Палас - Съндърланд.

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