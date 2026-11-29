"Карамелите" прекъснаха серията си от три проедни загуби от големия съперник, а освен това спряха неговата серия от три поредни победи във всички турнири.
Равенството прати отбора на Дейвид Мойс на осмото място с актив от 17 точки, докато тимът на Андъни Ираола остава четвърти с 22 точки, на шест зад лидера Арсенал, който тази вечер приема третия Манчестър Сити, който е също с 22 точки.
И двата гола на "Хил Дикинсън Стейдиъм" паднаха през първата част.
Ливърпул поведе още в петата минута с прецизен удар на Доминик Собослай от границата на наказателното поле, а в 25-ата Жереми Фримпонг си отбеляза автогол след центриране от фаул на съперника.
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Гостите можеше да водят преди почивката, но Александър Исак направи голям пропуск след центриране на Фримпонг от десния фланг. Именно шведският нападател беше големият длъжник на своите в мача.
През втората част Ливърпул също имаше по-добрите шансове, но Джордан Пикфорд спаси удар на Флориан Вирц. На другата врата Дюсбъри-Хол беше близо до гол, но Жереми Жаке блокира удара му.