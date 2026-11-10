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УЕФА чака тази седмица отговор от Арсен Венгер, за да го номинира официално за кандидат за президент на ФИФА на конгреса през март догодина в Мароко.

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77-годишният французин е поискал няколко дни за отговор, след като висши служители на европейската централа са му предложили да влезе в битката с Джани Инфантино, която гори вече от месеци. Тя ще стигне своята кулминация на конгреса.

Венгер трябва да реши до 18 ноември дали ще се пробва, защото това е крайният срок номинациите да бъдат представени официално в Съвета на ФИФА. Той е големият коз на европейския футбол, откъдето опозицията срещу настоящия президент на световната централа е най-силна.

Арсен е култова фигура във футбола, след като близо 20 години води Арсенал към успехи в английската и европейската игра. Негова е голямата заслуга не само Непобедимия отбор от началото на века, спечелил титлата без загуба, но и цялата структура и академия за производство на млади играчи в лондонския клуб.

Остави ярка следа и в Монако, където спечели титлата на Франция в по-ранен период от треньорската си кариера.

А след нея е постоянно ангажиран с работа за футбола, като от 7 години ръководи отдела за световно футболно развитие на ФИФА.

Реално той е подчинен на Инфантино вече от доста дълъг период от време, като няколко негови предложения бяха приети и влязоха в сила (например с доста странната по-дълга пауза за националните отбори, която видяхме за първи път тази есен). Но и доста бяха отхвърлени.

Отношенията му с президента са описвани като "хладни и професионални" от уважаваната медия "The Athletic", където тази сутрин новината за евентуалната му номинация е водеща.

Преди месец Венгер не се появи на срещата на върха в Рабат, която Инфантино свика, за да "стегне редиците" преди предстоящата битка на конгреса. А трябваше да е там, защото бе анонсирано, че всички шефове на големите департаменти на ФИФА са привикани. Още един аргумент в полза на тезата, че французинът май не е от "обкръжението" на настоящия президент.

Преди седмица председателят на японската федерация Козо Ташима обяви намерение също да се кандидатира на конгреса през март, въпреки че още не е официализирал това във ФИФА.

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