Задава се "синя" инвазия в Пилзен, но ще има ли и "син" триумф на терена?

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Бирената столица на Чехия - град Пилзен, посреща Левски в поредната му европейска битка през настоящия сезон.

Тази вечер "сините" гостуват на местния Виктория от 22 часа наше време, а мачът ще може да наблюдавате по MAX Sport 3, както и да следите на живо с Dir.bg.

За Левски това е второ гостуване на територията на Чехия и завръщане след 23 години пауза. В предишния случай "сините" направиха драматично 2:2 като гост на Славия (Прага), а след нулево реми в реванша си осигуриха европейски футбол и през пролетта.

Сега Левски отново ще играе в Европа след нова година, но въпросът е има ли сили родният шампион да прескочи основната фаза на Лига Европа? Въпрос, който може да започне да се разплита още тази вечер в Пилзен.

"Сините" вече взеха първата си точка в турнира, при това в гостуване в Нидерландия, което бе историческо постижение за клуба, а сега с оглед състоянието на чешкия опонент на Левски, сякаш целта за прибиране с точки от Пилзен изобщо не е нереалистична.

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Виктория е клуб със значително по-голям европейски опит от Левски в последните години, а 11-те участие в основните фази на различните европейски турнири за 15 сезона затвърждават този факт.

В момента обаче Виктория прави един от най-колебливите си сезони на вътрешната сцена за тези 15 години и посреща Левски в ролята си на девети в чешкия елит.

Макар Хулио Веласкес вчера да каза, че НЕК Ниймеген и Виктория са коренно различни отбори, то и двата тима имат слава на такива, участващи в голови спектакли в своите страни. За клуба от Пилзен спокойно може да се каже, че в основната на незавидната позиция в шампионата е колебливата им отбрана.

Неслучайно Виктория е втори по отбелязани голове в първенството, но е едва девети в класирането заради огромната бройка допуснати попадения.

Със сигурност в Левски са наясно, че опонентът им е уязвим в отбрана и ще опитат да се възползват от това, защото настоящият момент е един от най-добрите, в които можеше да се гостува на Виктория в последните години.

Макар скромния като капаците "Доосам Арена" в Пилзен да отрежда малко над 500 билета за "сините" фенове, то се очаква огромна левскарска инвазия в бирената столица на Чехия.

Очакванията са за значително по-голяма бройка от отпуснатите билети.

Но "сините" празници по трибуните не са новина около евродуелите на Левски, а въпросът е какво ще направи отборът на Веласкес на терена.

В Ниймеген преди седмица Левски показа, че може да играе със самочувствие като гост на европейски отбори от по-добри първенства, а сега срещу себе си "сините" имат чехи в криза.

Именно това може да е мач, в който положителен резултат ще даде надежди на Левски, че може да се търси нещо повече от Лига Европа освен участие за престиж.

Отговорите на всичко това обаче ще дойдат тази вечер, когато Левски ще се опита да се превърне в поредния кошмарен български спомен за Виктория след Лудогорец и ЦСКА.

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