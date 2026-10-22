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ЦСКА влиза във втория си мач от програмата на основната схема на турнира Лига на конференциите днес в 19:45 часа, когато е гостуването на датския Нордшеланд.

ЦСКА

Срещата ще се предава по btv action.

Българският гранд няма още точка в надпреварата, след като загуби на старта от Монако с 1:2 в София. Съперникът днес е с 1 точка, спечелена при гостуването на Хартс (1:1).

Задачата на ЦСКА не е никак лесна. Това е едно от най-неприятните места за гостувания в датския футбол, но не само. Нордшеланд не е губил на своя стадион "Право да мечтаеш" от година във всички турнири.

А в Европа последните му осем домакински мача завършиха със 7 победи, включително 5:0 над Партизан, 6:1 над Фенербахче и 7:1 над Лудогорец, и само едно реми.

Добавено към всичко това, ЦСКА отива на изкуствения терен в Дания без двама ключови контузени играчи - Жан-Филип Гбамен в отбрана и голмайстора на отбора Жоел Зварц. Те дори не пътуваха с тима на Север.

На Север... Това е друг проблем, който идва с исторически багаж за "червените". Дестинациите в Северна Европа и региона на и около Скандинавия не са никак приятни в европейската витрина на ЦСКА.

Първият гастрол на армейците там е в Швеция през далечната 1960 г., когато след 1:1 у дома идва загуба като гост от Малмьо с 0:1 и отпадане. При това, след като в предишния кръг за Купата на шампионите е елиминиран Ювентус.

Десет години по-късно ЦСКА елиминира в Купата на купите убедително финландския Хака с 11:1 общ резултат, като печели гостуването с 2:1, а у дома отвява съперника с 9:0. Това е и единствената победа на най-титулувания ни клуб в региона. На Север, както казваме... А от нея минаха 56 години.

Още 20 години по-късно дойде конфузното поражение с 0:1 от КА Акурейри (Исландия), все пак поизтрито от паметта на феновете с 3:0 у дома и елиминиране на този противник, отново в шампионския турнир.

През есента на 2018-а ЦСКА отпадна с две загуби от датския Копенхаген в третия предварителен кръг на Лига Европа. Гостуването донесе поражение с 1:2. Това пък е единствената среща с отбор от тази държава.

В Лигата на конференциите преди 5 години Бодьо Глимт бе един от съперниците в групата и - отново поражение. 0:2 на стадиона отвъд Северния полярен кръг.

Така днес, наред с много силния противник, който почти не губи у дома, ЦСКА трябва да бори и историята. И да търси първата си победа "на Север" от 56 години.

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