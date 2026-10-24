Жалбата е подадена още през 2024 г., но Брюксел действа предпазливо по казуса

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Европейската комисия е подканяна активно да започне разследване срещу ФИФА заради обвинения в злоупотреба с господстващо положение и защита на собствените ѝ търговски интереси за сметка на европейските футболни първенства.

Въпреки подадената жалба от Асоциацията на професионалните футболни лиги през октомври 2024 г. Брюксел все още не е започнал официално производство, а евродепутати настояват за спешни действия срещу световната футболна централа.

Европейските регулатори по конкуренцията са предприемали действия срещу някои от най-мощните компании в света, сред които Google и "Газпром". Когато става въпрос за Международната федерация по футбол (ФИФА) обаче, Европейската комисия засега избягва да започне официално разследване.

Жалбата, внесена през октомври 2024 г., обвинява ФИФА, че злоупотребява с господстващото си положение, като налага международния календар на футболните срещи на останалите участници в спорта.

Според лигите съчетаването на две функции - да управлява световния футбол и едновременно с това да организира собствени състезания - създава конфликт на интереси и позволява на федерацията да извлича финансови ползи за своя сметка.

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Миналия месец организацията разшири жалбата си, така че тя да обхване и женския футбол. Въпреки това Европейската комисия все още не е започнала официална процедура.Натискът върху Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия се засилва, след като група евродепутати от различни политически семейства призоваха Брюксел да използва правомощията си, за да ограничи действията на световната футболна централа.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с копие до еврокомисаря по конкуренцията Тереса Рибера, трима евродепутати поискаха официални действия срещу ФИФА.

Сред подписалите са Бруно Гонсалвеш и Ханес Хайде от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, както и Богдан Здроевски от Европейската народна партия.

Те настояват Комисията да предприеме официални действия, включително във връзка с жалбата на Европейската асоциация на професионалните футболни лиги, която представлява 53 професионални футболни лиги за мъже и жени в Европа.

Според евродепутатите начинът, по който ФИФА налага международния календар, поражда опасения, че организацията използва регулаторните си правомощия, за да защитава собствените си търговски интереси.

Те подчертават, че тези правомощия трябва да се упражняват чрез прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, с ефективни гаранции срещу конфликт на интереси.

Тези принципи са заложени в знаковото решение на Съда на Европейския съюз от 2023 г. по делото за проекта за Европейска Суперлига.

По информация на представител на футболната индустрия, запознат със случая, по-рано този месец организацията е изпратила ново писмо до Комисията с настояване производството да започне без допълнително забавяне.

В него ФИФА е обвинена в открито пренебрегване на правото на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Според лигите Комисията не трябва да допуска във футбола поведение, което не би толерирала в други икономически сектори.

Забавянето отразява дългогодишното нежелание на европейските институции да се намесват в спорове, свързани със спортни федерации.

Историята показва, че подобни казуси често придобиват политически характер, а Европейската комисия се опасява, че държавите членки ще застанат на страната на спортните федерации. Това също я прави по-предпазлива при започването на подобни разследвания.

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