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Треньорът на Комо - Секс Фабрегас, предупреди футболистите си да останат здраво стъпили на земята след изключителната победа с 9:1 над домакина Ланс в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Шампионска лига

С успеха италианският дебютант в турнира събра 9 точки и се изкачи на четвъртото място в класирането. "Четири е ключовото число днес. Това беше четвъртият ни мач в Шампионската лига и сме четвърти в класирането", коментира с усмивка Фабрегас след двубоя за "Скай Спортс Италия".

"Щастлив съм, в тази среща всичко ни се получи. Чудесен двубой за Комо, за нашите фенове, за много от футболистите, които са на началото на кариерите си. Момчетата се справиха добре, сега трябва да се подготвим за много важния предстоящ двубой в неделя (б.а. срещу шампиона Интер в калчото), който ще бъде девети за нас за месец между двете паузи за националните отбори. Със сигурност трябва да останем здраво стъпили на земята, да бъдем скромни и смирени, да се учим от всичко, защото не винаги нещата ще се вървят в наша полза. Трябва да продължим да се стараем да показваме подобни игри. Сега искам ние и целият град Комо да се насладим на момента, но от утре започваме подготовка за неделя", каза още той.

Испанският спец призна, че е останал малко ядосан от полученото попадение за 1:7, отбелязано от Рубен Агилар, негов бивш съотборник в Монако.

"Ядосах се от допуснатия гол, защото не бяхме концентрирани в защита след направените смени малко по-рано. Още повече, че попадението вкара моят бивш съотборник Рубен Агилар, с когото съм играл в Монако. След мача му казах, че не съм го виждал да бележи по подобен начин. Беше страхотен гол", заяви Фабрегас.

Комо приема АЕК Атина в следващия си мач от Шампионската лига, а след това гостува на испанския Бетис, преди да завърши кампанията с домакинство на защитаващия титлата си Пари Сен Жермен и с визита на испанския първенец Барселона.

"Когато видях програмата с последните ни два мача срещу ПСЖ и Барселона, си помислих, че трябва да вземем максимален брой точки от първите ни мачове, защото тези два отбора са от много по-високо ниво в сравнение с останалите. Има още доста време до срещите с тях, които са в последните две седмици на януари, така че сега се концентрирани върху възстановяването на на контузените ни футболисти, защото имаме кадрови проблеми, особено в атака. Затова след мача в неделя ще дадем максимална почивка на момчетата по време на паузата за националния отбори", обясни Фабрегас.

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