974 Снимка: Getty Images

Ливърпул спечели с лекота 219-ото дерби срещу Манчестър Юнайтед, след като победи с 4:0 на "Анфийлд" историческия си съперник в дебюта на Маурисио Почетино като мениджър на "червените дяволи".

Двубоят бе решен в самото начало, след като още в осмата минута Лени Йоро бе изгонен с директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност. От последвалия пряк свободен удар Доминик Собослай (10) откри резултата. В 13-ата минута Флориан Виртц удвои с много хубав гол. Рио Нгумоа (66) и Виктор Муньос (82) се разписаха след почивката.

Това бе най-малкото, с което гостите можеха да си тръгнат, тъй като Баркола, Исак и Ван Дайк пропуснаха още няколко много добри възможности, а и Ламенс се намеси добре неведнъж, за да предотврати срамен резултат за Юнайтед.

Снимка: Getty Images

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След тази победа Ливърпул се доближи на точка зад Манчестър Сити и Брайтън и на седем зад шампиона Арсенал.

"Червените дяволи" остават на предпоследно място с едва една победа от 11 мача в Премиър лийг. Само Кристъл Палас, който е на дъното, е с повече допуснати голове от Юнайтед.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.