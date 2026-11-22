Двубоят бе решен в самото начало, след като още в осмата минута Лени Йоро бе изгонен с директен червен картон за предотвратяване на чиста голова възможност. От последвалия пряк свободен удар Доминик Собослай (10) откри резултата. В 13-ата минута Флориан Виртц удвои с много хубав гол. Рио Нгумоа (66) и Виктор Муньос (82) се разписаха след почивката.
Това бе най-малкото, с което гостите можеха да си тръгнат, тъй като Баркола, Исак и Ван Дайк пропуснаха още няколко много добри възможности, а и Ламенс се намеси добре неведнъж, за да предотврати срамен резултат за Юнайтед.
Снимка: Getty Images
Спортът е повече от резултат
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След тази победа Ливърпул се доближи на точка зад Манчестър Сити и Брайтън и на седем зад шампиона Арсенал.
"Червените дяволи" остават на предпоследно място с едва една победа от 11 мача в Премиър лийг. Само Кристъл Палас, който е на дъното, е с повече допуснати голове от Юнайтед.