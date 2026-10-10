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Арсенал трябваше да навакса изоставане срещу Лийдс, но все пак стигна до победата с 2:1 в първия си мач след подновяването на сезона в Премиър лийг. Шампионите и йоркширци оставиха головете за второто полувреме на "Емирейтс Стейдиъм" в Лондон, а Илия Груев отново остана неизползвана резерва за своя отбор.

Българският национал все още чака първите си минути в елита през този сезон, след като се възстановяваше от контузия дълго време.

Изненадващо спрямо очакванията, отборът на Лийдс бе видимо по-добър от фаворита в срещата през първото полувреме, ала не успя да материализира превъзходството си след пропуски на Доминик Калвърт-Люин и Габирел Гудмунсон, като Давид Рая също се отличи с няколко добри спасявания.

Все пак гостите бяха тези, които откриха резултата - в 55-ата минута Джеймс Джъстин отправи удар в горния ляв ъгъл на вратата, който не остави шансове на иначе чудесния до този момент Рая.

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Ала Арсенал бързо отвърна на удара. Рикардо Калафиори удължи головата си форма и след като бе точен за Италия в Лигата на нациите, сега отново се разписа, но за Арсенал. Бен Уайт свали с глава центриране на Нони Мадуеке, а колегата му в защита бе точен с изстрел с крак от движение за 1:1 в 62-ата минута.

А осем по-късно резервата Бруно Гимараеш осъществи обрата за "артилеристите", завършвайки перфектна атака. Тя започна с разиграване между Мартин Йодегор и Нони Мадуеке, достигна до Деклан Райс в наказателното поле, който пък отклони с пета към Гимараеш и той с мощен шут донесе трите точки на своя отбор.

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