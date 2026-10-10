Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Арсенал трябваше да навакса изоставане срещу Лийдс, но все пак стигна до победата с 2:1 в първия си мач след подновяването на сезона в Премиър лийг. Шампионите и йоркширци оставиха головете за второто полувреме на "Емирейтс Стейдиъм" в Лондон, а Илия Груев отново остана неизползвана резерва за своя отбор.

Тийнейджър от Арсенал е вписан с три рекорда в Книгата на "Гинес"
Виж още Тийнейджър от Арсенал е вписан с три рекорда в Книгата на "Гинес"

Българският национал все още чака първите си минути в елита през този сезон, след като се възстановяваше от контузия дълго време.

Изненадващо спрямо очакванията, отборът на Лийдс бе видимо по-добър от фаворита в срещата през първото полувреме, ала не успя да материализира превъзходството си след пропуски на Доминик Калвърт-Люин и Габирел Гудмунсон, като Давид Рая също се отличи с няколко добри спасявания.

Все пак гостите бяха тези, които откриха резултата - в 55-ата минута Джеймс Джъстин отправи удар в горния ляв ъгъл на вратата, който не остави шансове на иначе чудесния до този момент Рая.

Ала Арсенал бързо отвърна на удара. Рикардо Калафиори удължи головата си форма и след като бе точен за Италия в Лигата на нациите, сега отново се разписа, но за Арсенал. Бен Уайт свали с глава центриране на Нони Мадуеке, а колегата му в защита бе точен с изстрел с крак от движение за 1:1 в 62-ата минута.

А осем по-късно резервата Бруно Гимараеш осъществи обрата за "артилеристите", завършвайки перфектна атака. Тя започна с разиграване между Мартин Йодегор и Нони Мадуеке, достигна до Деклан Райс в наказателното поле, който пък отклони с пета към Гимараеш и той с мощен шут донесе трите точки на своя отбор.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126023
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4453
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4050
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2065
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3085
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1075
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462