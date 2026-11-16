Скромният тим се класира на бараж за качване в по-горна дивизия в Лигата на нациите

3003 Снимка: Getty Images

Скромният тим на Фарьорските острови продължава да пише своята нова и много впечатляваща футболна история.

Страната с население от малко над 50 хиляди души завърши тазгодишното издание в Лигата на нациите с победа 1:0 при домакинството си на Молдова.

По този начин тимът завърши турнира без нито едно поражение, след като преди това регистрира пет поредни равенства - едно срещу Молдова и по две срещу Словакия и Казахстан.

С актива си от осем точки Фарьорските острови завършиха на второ място в Група 3 от Лига "C", като активът е с една точка по-добър от този на третия Молдова.

Така скромният отбор за първи път в историята си ще играе бараж за класиране на по-високо ниво, а именно място в Лига "B".

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Прогресът на Фарьорските острови започна през миналата година с изключително представяне в световните квалификации, където тимът бе близо до класиране на бараж след актив от 4 победи в осемте си мача. Тогава бяха победени отборите на Чехия, Черна гора и Гибралтар на два пъти.

Единственият гол днес вкара Аки Самуелсен в 24-ата минута.

В другия мач от групата Казахстан и Словакия направиха драматично 2:2 в Астана. Словаците очаквано спечелиха групата с актив от 12 точки, а Казахстан завършва последен с три.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.