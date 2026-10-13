Състоянието на клуба продължава да е притеснително

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Привържениците на Локомотив (Пловдив) събраха близо 12 000 евро ден след началото на дарителската кампания в помощ на клуба, съобщиха от Сдружение "Магията на Пловдив", което започна инициативата.

В понеделник от ръководството на "смърфовете" обявиха, че са отворени две дарителски сметки , на които ще се събират средства за нуждите на детско-юношеската школа и на представителния отбор на клуба.

"КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО, МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

За по-малко от 24 часа успяхме да съберем сумата от 11 972.00 евро!

Огромно благодарим на всеки един от вас, който се включи, дари, сподели и показа, че когато каузата е обща, можем да постигнем много!

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това е доказателство, че Локомотив има хора зад гърба си, които не се отказват!

Благодарим ви за подкрепата, доверието и сърцата, които влагате в тази кауза!

Но борбата продължава! Това е само една стъпка напред. Имаме още работа и няма да спрем дотук!

САМО ЛОКО! ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ!", написаха от Сдружение "Магията на Пловдив".

В началото на месец октомври от Локомотив съобщиха, че досегашният собственик Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на клуба и акциите са готови за прехвърляне.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.